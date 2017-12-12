Spor Toto Süper Lig’de tarihinde ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in Akhisarspor maçında kırmızı kart gördüğü için deplasmandaki maçta forma giyip giymeyeceği belli olmadı. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda karşılaştığı, 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 4-2 kazandığı T.M. Akhisarspor maçının 51. dakikasında attığı golle skoru 2-2’ye taşıyan Gomis, 68. dakikada topsuz alanda rakip oyuncu Mustafa Yumlu’ya yaptığı faul nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kart gösterilerek oyun dışı bırakıldı. Ancak görüntülerde Gomis’in rakibine dirsek atmadığı görülürken, PFDK’ya sevk edilecek oyuncunun ne ceza alacağı da merak konusu oldu. Normal şartlarda direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması gereken Gomis, eğer PFDK tarafından tek maçlık ceza alırsa bunu kupada Sivas Belediyespor maçında çekecek. Malatya’daki lig maçında forma giyebilecek. Ceza 2 ve üstü olursa Gomis Malatya’ya gelmeyecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ