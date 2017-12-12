12 Aralık 2017 Salı

Gomis var mı yok mu?

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un 17 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis’in, Akhisar maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Malatya’daki maçta oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

12 Aralık 2017 Salı 11:25
Gomis var mı yok mu?

  Spor Toto Süper Lig’de tarihinde ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in Akhisarspor maçında kırmızı kart gördüğü için deplasmandaki maçta forma giyip giymeyeceği belli olmadı. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda karşılaştığı, 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 4-2 kazandığı T.M. Akhisarspor maçının 51. dakikasında attığı golle skoru 2-2’ye taşıyan Gomis, 68. dakikada topsuz alanda rakip oyuncu Mustafa Yumlu’ya yaptığı faul nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kart gösterilerek oyun dışı bırakıldı. Ancak görüntülerde Gomis’in rakibine dirsek atmadığı görülürken, PFDK’ya sevk edilecek oyuncunun ne ceza alacağı da merak konusu oldu. Normal şartlarda direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması gereken Gomis, eğer PFDK tarafından tek maçlık ceza alırsa bunu kupada Sivas Belediyespor maçında çekecek. Malatya’daki lig maçında forma giyebilecek. Ceza 2 ve üstü olursa Gomis Malatya’ya gelmeyecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporBafetimbi Gomis

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