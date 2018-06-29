Golünü attı fiyatını katladı!

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ülkesi Fas ile sahaya çıkan ve Yeni Malatyaspor tarihinde Dünya Kupası’nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Khalid Boutaib, İspanya karşısında attığı golle, üzerindeki kara bulutları dağıtmıştı. 4 aylık gol orucuna İspanyollar karşısında son veren Faslı oyuncu fiyatını da ikiye katladı. Daha önce 31 yaşındaki santrafora 750-800 bin euro değer biçen futbol transfer siteleri, İspanya maçındaki golden sonra Khalid Boutaib’in tahmini bonservisini 1 milyon 750 bin euro ile 2 milyon euro arasına yükseltti. İngiltere Championship, Fransa Lig 1’den ve ülkesi Fas’tan ciddi teklifler alan Khalid için değerini bulmasını bekleyen yönetim, bu oyuncuyu her an elden çıkarabilir. Bu sezon Süper Lig’de 13, milli takımda 8 gol kaydeden Khalid Boutaib, 2017 – 2018 sezonunu 38 maç 21 gol ile tamamladı.

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