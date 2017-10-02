02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

“Golümüz verilse...”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Barazite’nin attığı golün sayılmamasına tepki göstererek, “Yardımcı hakemin tahmin üzerine bayrağı kaldırmaması lazımdı” dedi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:25
“Golümüz verilse...”

  Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenörlük görevi sonrası ilk kez Teknik Direktör olarak bir maça çıktığını kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 günlük çalışmanın ardından sahaya çıktıklarını hatırlatan Bulut, futbolcuların verilen taktikleri iyi uyguladığını söyledi. Takımda daha çok yapılması gereken şeylerin olduğunu aktaran Bulut, milli maç arasında eksikliklerini gidereceklerini dile getirdi.

Maçta daha fazla topa sahip olan tarafın Yeni Malatyaspor olduğunu aktaran Bulut, "İkili mücadelelerde ikinci yarıda daha üstündük. İlk yarı biraz kopuk oynadık. Maçta verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamıştı. 3’de 1’i çıkmış, yardımcı hakemin tahmin üzerine bayrağı kaldırmaması lazımdı. O gol verilmiş olsa bugün istediğimiz 3 puanı almış olacaktık ve milli maç arasına daha moralli gidecektik. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim için iyi. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha da geliştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

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