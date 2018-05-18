Gollü kapanış!

Süper Lig’de 34. hafta maçında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2017 – 2018 sezonuna galibiyetle veda etti. İlk yarıda Rahman Buğra ve Dening’in golleriyle 2 – 0 öne geçen kaplanlar ikinci yarıda Adem ile durumu 3 – 0’a taşıdı. Pes etmeyen Kayserispor’a Nikola ve Mendes’in golleri yetmezken karşılaşma 3 – 2 bitti. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor Süper Lig’i 43 puanla 10. Sırada tamamladı.