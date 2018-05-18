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Gollü kapanış!

Süper Lig’de 34. hafta maçında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2017 – 2018 sezonuna galibiyetle veda etti. İlk yarıda Rahman Buğra ve Dening’in golleriyle 2 – 0 öne geçen kaplanlar ikinci yarıda Adem ile durumu 3 – 0’a taşıdı. Pes etmeyen Kayserispor’a Nikola ve Mendes’in golleri yetmezken karşılaşma 3 – 2 bitti. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor Süper Lig’i 43 puanla 10. Sırada tamamladı.

Gollü kapanış!

Süper Lig’de 34. hafta maçında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2017 – 2018 sezonuna galibiyetle veda etti. İlk yarıda Rahman Buğra ve Dening’in golleriyle 2 – 0 öne geçen kaplanlar ikinci yarıda Adem ile durumu 3 – 0’a taşıdı. Pes etmeyen Kayserispor’a Nikola ve Mendes’in golleri yetmezken karşılaşma 3 – 2 bitti. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor Süper Lig’i 43 puanla 10. Sırada tamamladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 20:36
Gollü kapanış!

MAÇTAN DAKİKALAR...

12. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mendes'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rahman Buğra'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında yaklaşık 35 metre top süren Barazite ceza sahasına girer girmez pasını Dening’e aktardı onun vuruşunda top kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 2-0

45.dakikada kaleci Ertaç ceza sahasına gönderilen topa boşa çıktı. Arka direkte Kravets topa sahip oldu dar açıdan şutunu çekti, Ertaç sakatlanma pahasına topu kurtardı ancak dizini yan direğe çarptı. Sakatlanan Ertaç ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

46. dakikada Şamil Cinaz'ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda top dışarı gitti.

75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2

MAÇTAN DAKİKALAR...

12. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mendes'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rahman Buğra'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında yaklaşık 35 metre top süren Barazite ceza sahasına girer girmez pasını Dening’e aktardı onun vuruşunda top kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 2-0

45.dakikada kaleci Ertaç ceza sahasına gönderilen topa boşa çıktı. Arka direkte Kravets topa sahip oldu dar açıdan şutunu çekti, Ertaç sakatlanma pahasına topu kurtardı ancak dizini yan direğe çarptı. Sakatlanan Ertaç ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

46. dakikada Şamil Cinaz'ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda top dışarı gitti.

75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2

FATİH AVCI

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