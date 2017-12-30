Türkiye U21 Süper Ligi’nde, ilk yarıda oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, ligi 28 puanla 7. sırada tamamladı. Alınan başarılı sonuçlarda pay sahibi olan bazı genç isimlerin yönetimin aldığı karar doğrultusunda transferine ise yeşil ışık yandı.

“OYUNCULARIMIZ TECRÜBELENSİN DİYE”

Sarı kırmızılı kulübün altyapısında 3 sezon başarılı şekilde forma giyen ve bu sezon U21 Süper Ligi’nde 15 maçta 11 gol atan Furkan Yiğit’in kiralık olarak Bayrampaşaspor’a transfer olduğu öğrenildi. Ligde son iki maçta 4 gol birden atan genç oyuncunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, yetiştirdikleri futbolculardan daha fazla verim alabilmek için, onları tecrübe kazanacakları kulüplere göndermeye başladıklarını söyledi. Furkan Yiğit’in Malatya futbolu adına önemli bir yetenek olduğunu belirten Maden, “Furkan kardeşimiz yaklaşık 3 sezondur alt yapıda kendini iyi geliştirdi. Attığı gollerde adından hep söz ettirdi. Biz de bu sezon almış olduğumuz bir kararla, zamanının geldiğini düşündüğümüz oyuncularımızı kiralama yönetimiyle başka takımlara göndermeye karar verdik. Furkan kardeşimize İstanbul’un köklü kulüplerinden Bayrampaşa talip oldu. İnanıyorum ki Furkan orada başarılı olacaktır.” İfadelerini kullandı.



“BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ”

Kiralamayı düşündükleri birkaç oyuncunun daha olduğunu kaydeden Maden,“Furkan dışında alt yapımızda çok yetenekli başka oyuncular da var. Onların da zamanının geldiğini düşünüyoruz. Birkaç kulüple görüşme halindeyiz. Bu oyuncuların gittikleri yerlerde tecrübe kazanarak, hem Malatya futboluna hem de Türk futboluna daha yararlı olacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.









ÖMER ALİ DELİBAŞ