Yeni Malatyaspor’un golcü futbolcusu Eren Tozlu takımın şampiyonluk şansıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Manisaspor’u yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyleyen başarılı hücumcu geçen hafta kazandıkları Şanlıurfa maçının zorlu geçtiğini ifade etti. Eren, “Şanlıurfa’da bir hoca değişikliği olmuştu. Zor maç bekliyordu. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk, daha sonrasında maçı sonlarında biraz zorlandık. Gol yiyebilirdik, neticesinde 3 puan aldık. Git gide daralıyor, puan farkını da 7 ye çıkardık. Artık bu maçı unutup önümüzde Manisa maçı var, o da zorlu bir maç” dedi.

“HİÇ BİR MAÇ KOLAY DEĞİL, HERKESİN HEDEFİ VAR”

Eren, Manisa maçının zor geçeceğini ifade ederek, “Zor maç olacağı kesin ama sadece Manisa maçı değil, diğer maçlar da zor geçiyor. Artık bütün takımların bir hedefi var, kümede kalmak için veya play- off, şampiyonluk olsun her maç zorlu geçiyor. Bu maç da tabii ki zor olacak ama bizim de bir hedefimiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda da iyi bir gidişat yakaladık. O maçta da galip ayrılık, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Hedefi olan her takımın sezon sonundaki performansı azda olsa damga vuruyor. Malatyaspor bu son düzeylere yaklaştıkça rakiplerin puan kaybettiği haftada kritik puanlara imza atarak, puan farkını 3.sıradaki rakibimiz Göztepe ile 7 puana çıkardı. Önümüzde 10 tane final maçımız var” ifadelerini kullandı. Kendi bireysel performansı ile ilgili konuşan Eren, “Tabi her futbolcu oynamak ister. Oynadıkça özgüveni yerine geliyor, performans vermeye başlıyor. Ben de son haftalarda oynama şansı buldum. Goller de gelmeye başladı. Kendimi iyi hissediyorum, inşallah bundan sonra bu çıkışımı devam ettirip, kendim ve takım adına sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI