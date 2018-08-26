Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

“Goller gelecek”

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon en golcü ismi olan Khalid Boutaib, ““Gol atmak tabi ki her oyuncu için önemli ama benim için o kadar önemli değil. Takım galip geldiği sürece benim gol atıp atmamam önemli değil. Ama goller de gelecek” dedi.

“Goller gelecek”

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon en golcü ismi olan Khalid Boutaib, ““Gol atmak tabi ki her oyuncu için önemli ama benim için o kadar önemli değil. Takım galip geldiği sürece benim gol atıp atmamam önemli değil. Ama goller de gelecek” dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:10
“Goller gelecek”

Geride kalan sezonda attığı gollerle ve sergilediği performansla Yeni Malatyaspor’un lige tutunmasında en çok katkı sağlayan oyuncuların başında gelen sarı-kırmızılı oyuncu Khalid Boutaib, kendisi için takımın galip gelmesinin gol atmaktan daha öncelikli olduğunu söyledi. Skor üretmenin her oyuncu için önemli olduğunu ancak takımın galip gelmesi durumunda kendisinin gol atıp atmamasının çok önemli olmadığını ancak gollerin yakında geleceğini ifade etti. Kayserispor’un güçlü bir ekip olduğunu anımsatan Boutaib, “Geçen sene her iki maçta da galibiyet almamıza rağmen en çok zorlandığımız takımlardan birisiydi. Biz şuan moral ve motivasyon olarak çok yüksekteyiz. İnşallah geçen sezon ki iki maçın tekrarını bir kez daha yaşayıp, bir galibiyet daha alırız diye düşünüyorum. Ben burada mutluyum. Sadece ben değil, ailemde burada. Malatya’ya iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Bu da benim performansımı pozitif şekilde etkiliyor.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSezon En Golcü Ismi Olan Khalid Boutaib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Deplasmanda 3 puanı almak istiyoruz”
“Deplasmanda 3 puanı almak istiyoruz”
Amatörde kazan kaynayacak!
Amatörde kazan kaynayacak!
Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”
Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim