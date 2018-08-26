“Goller gelecek”

Geride kalan sezonda attığı gollerle ve sergilediği performansla Yeni Malatyaspor’un lige tutunmasında en çok katkı sağlayan oyuncuların başında gelen sarı-kırmızılı oyuncu Khalid Boutaib, kendisi için takımın galip gelmesinin gol atmaktan daha öncelikli olduğunu söyledi. Skor üretmenin her oyuncu için önemli olduğunu ancak takımın galip gelmesi durumunda kendisinin gol atıp atmamasının çok önemli olmadığını ancak gollerin yakında geleceğini ifade etti. Kayserispor’un güçlü bir ekip olduğunu anımsatan Boutaib, “Geçen sene her iki maçta da galibiyet almamıza rağmen en çok zorlandığımız takımlardan birisiydi. Biz şuan moral ve motivasyon olarak çok yüksekteyiz. İnşallah geçen sezon ki iki maçın tekrarını bir kez daha yaşayıp, bir galibiyet daha alırız diye düşünüyorum. Ben burada mutluyum. Sadece ben değil, ailemde burada. Malatya’ya iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Bu da benim performansımı pozitif şekilde etkiliyor.” diye konuştu.