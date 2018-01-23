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GOLE KAPALIYIZ!

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de ilk yılı olmasına karşın ortaya koyduğu performans her kesimden takdir görürken, bu başarının gizli kahramanlarından biri de kaleci Ertaç Özbir. Süper Lig’de üst üste kalesini gole kapayan Ertaç Özbir, bu sezon 6 müsabakadan da gol yemeyerek ayrıldı.

GOLE KAPALIYIZ!

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de ilk yılı olmasına karşın ortaya koyduğu performans her kesimden takdir görürken, bu başarının gizli kahramanlarından biri de kaleci Ertaç Özbir. Süper Lig’de üst üste kalesini gole kapayan Ertaç Özbir, bu sezon 6 müsabakadan da gol yemeyerek ayrıldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:31
GOLE KAPALIYIZ!

Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’e çıktığı ilk yılda Kasımpaşa’dan transfer olan Ertaç Özbir, takımıyla birlikte güven vererek ilerlemeye devam ediyor. Eldivenleri TFF 1. Lig’de ilk yıl için Vedat Kapurtu’dan, sonraki sezon için Hakan Canbazoğlu’ndan alan deneyimli kaleci bu sezon ise Farnolle’nin hatalı goller yemesinin ardından geçtiği kaleyi bir daha devretmedi.

Süper Lig’de Kayserispor maçından sonra Osmanlı maçında da gol yemeyerek, 180 dakikalık müthiş bir performans sergileyen Ertaç, Süper Lig’in en beğenilen kalecisi Galatasaraylı Muslera ile birlikte en kalesini en fazla gole kapatan kalecilerden biri. Her iki kaleci de bu sezon 6 müsabakayı gol yemeden geride bıraktı.

Ertaç Özbir 16 maçın 6’sında gol yemedi. Beşiktaşlı Fabri bu sezon 5 müsabakada gol yemezken, Trabzonsporlu Onur 4 müsabakada,  Fenerbahçeli Volkan Demirel 3 maçta gol yemedi. Bu yönüyle Süper Lig’in tecrübeli file bekçilerini geride bırakan Ertaç Özbir, Osmanlıspor maçı sonrası da taraftardan en çok ilgi gören oyuncuydu. 29 yaşındaki oyuncunun Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2018’de bitecek.busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

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Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’.Ertaç özbirMalatyaBusabahmalatya.com
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