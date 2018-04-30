Gölcüler Sustu Puanlar Paylaşıldı!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 31. haftasında Akhisarspor ile Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 8000 civarında biletli futbolseverin takip ettiği karşılaşma saat 13.30’da başladı. Maç öncesi, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren TFF eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu için bir dakikalık saygı duruşundan bulunuldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Aytaç’ı yeniden 11’e alırken, kalede yine Farnolle’e şans verdi. İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçın ikinci yarısında da tabela değişmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

10. dakikada Cehabake’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Boutaib'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu az farkla auta gitti.

27. dakikada kullanılan köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Pereira’nın yarım vole denemesinde top direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Cissokho'nun sol kanattan ortasında topla buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı.

74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti.

77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta çıktı.

84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.

Kalan dakikalarda başak pozisyon olmadı ve 90 dakika eşitlikle sonuçlandı. 39 puana yükselip kalan haftalarda prestij maçlarına çıkacak Yeni Malatyaspor bir hayli rahatlarken, Malatya’da 1 puana razı olan Okan Buruk ve talebeleri küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi