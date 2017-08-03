03 Ağustos 2017 Perşembe

Golcü Şahin Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’nın golcü oyuncusu Turgut Doğan Şahin’i renklerine bağladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:09
Golcü Şahin Yeni Malatyaspor'da
  Transferde şu ana kadar 9 ismi kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Süper Lig’in tecrübeli golcüsü Turgut Doğan Şahin’i transfer etti.
Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen törende kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza atan Turgut Doğan Şahin, geçen sezon takımıyla 25 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Önemli bir golcüyü renklerine bağladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Transferde eksik bölgelerimize takviye yapmaya devam ediyoruz. Turgut Doğan Şahin kardeşimiz kendisini ispatlamış bir isim. Özellikle Ertuğrul hocamız da Turgut’u istiyordu. Umarım golleriyle bu sezon takımımıza büyük katkı sunar. Süper Lig’de geçen sezon formasını giydiği Kasımpaşa’da iyi işler yaptığını düşündüğümüz Turgut Doğan Şahin Malatyamıza hayırlı olsun” dedi.
29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin, Süper Lig’de Trabzonspor da dahil olmak üzere bir çok Süper Lig ekibinin formasını giydi. Tecrübeli forvet geçen sezonu 6 golle tamamladı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya