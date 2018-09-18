Golcü aranıyor!

Beşiktaş maçında girdiği net pozisyonları gole çeviremeyen Yeni Malatyaspor kaçan 3 puana yanıyor. Khalid Boutaib ile net 4 pozisyon bulan sarı kırmızılılar, Guilherme ve Aleksic ile de net fırsatları cömertçe harcadı. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde 4 puan toplamasına rağmen 8 gol kaydeden sarı kırmızılılar bu sezon 5 gol attı. Forvet hattındaki bu kısırlık rakamlara da yansırken, Khalid’in ard arda 13 haftadır gol kaydedememesi gözleri alternatif golcü Ömer Şişmanoğlu’na çevirdi.

ÖMER’İN ÇATLAĞI KIRIK OLDU!

Beşiktaş ve Göztepe’de iken sık sık sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun Malatya kariyeri de sakatlıklarla başladı. Ayağında özel bir ameliyatla takılı vidayla oynayan Ömer, önce kampta sakatlandı. Göztepe karşılaşmasında ise sağ ayak tarağından sakatlanan Ömer, Malatya’ya gelerek kulüp ve milli takım doktorları tarafından kontrolden geçirildi. Takımla Beşiktaş maçı öncesine kadar çalışmalara katılan Ömer Şişmanoğlu’nun daha önce ayak tarak kemiğinde çatlak olduğu belirlenen sakatlığın meğer kırık olduğu anlaşılınca golcü oyuncu alel acele İstanbul’a giderek bıçak altına yattı. İstanbul’da tarak kemiğinden ameliyat olan Ömer’in tedavi sürecinin en az 6 hafta süreceği açıklandı. 2 ile 3 hafta da fiziksel eksikliğini giderecek Ömer neredeyse ilk yarıyı kapattı.

EROL BULUT ARAYIŞTA!

Khalid’in formsuzluğun Ömer’in uzun süreli sakatlığı da eklenince çareyi yan mevkilerde arayan Erol Bulut, Beşiktaş maçında olduğu gibi Aleksic ve Guilherme gibi isimleri gol noktasına daha yakın oynatmada buldu. Alt yapıda forvet oynayan genç Muhammed’i A takım kadrosuna katan Erol Bulut’un, ihtimaller dahilinde sistem değişikliğine gitmeyi de düşündüğü, 4-3-3-0 gibi forvetsiz bir takım oluşturmak için de alternatif üretmek istediği öğrenildi.