25 Kasım 2017 Cumartesi

Gol yok puan var!

Süper Lig'de 13. Hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşan Yeni Malatyaspor güçlü rakibi ile 0 - 0 berabere kaldı. Her iki takımın da birer kafa topu direkten dönerken taraflar 1'er puana razı oldu. Karşılaşmayı 24 bin biletli taraftar izlerken Malatya'da tribün rekoru kırıldı! Detaylar geliyor...

25 Kasım 2017 Cumartesi 18:45
Gol yok puan var!
 Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Yalçın xx, Sadık xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx (Diallo dk. 72 x), Aytaç xx (Barazite dk. 84 ?), Adem xx (Dening dk. 87 ?), Pereira xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ferhat Canlı, Murat Akça, Meza, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx (Fatih Aksoy dk. 73 x), Mitrovic xx, Adriano xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 69 x), Tolgay xx, Quaresma xx (Negredo dk. 58 x), Talisca xx, Babel xx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan, Lens, Utku
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Mitrovic (Beşiktaş)
FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BeşiktasYENİMALATYASPOR

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