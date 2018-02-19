GOL YOK PUAN VAR!

Oynadığı son 7 maçı kazanamayan Bursaspor, kötü gidişine Malatya karşısında da devam etti. Deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak isteyen Yeni Malatyaspor ise sahadaki silik futbola rağmen istediğini aldı ve 1 puanla döndü. 22 haftanın gündüz bölümünde oynanan müsabakaya ev sahibi takım taraftarı beklenen ilgiyi göstermedi. 43.300 kişilik stadın 1/3’lük kısmını dolduran Bursaspor taraftarı oyun içinde de takımını protesto etti. Bursa ve çevre illerden maça gelen Malatyalılar ise kendilerine ayrılan 1000 kişilik tribünü tamamen doldurdu. Ev sahibinde sakat Moussa Sow ve Emre, temsilcimizde cezalı Issam ve Mina forma giyemezken, Khalid ve Gilberto maça yedek kulübesinde başladı. Detaylar...15’te!

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanattan Aytaç'n kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun topu kontrol etti.

20. dakikada Batalla’nın kullandığı serbest vuruşta, karambolde topa vuran Ekong’un şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

34. dakikada Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ekong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın üzerine gitti.

40. dakikada Eren Tozlu’nun ceza sahasına girerken penaltı noktası üzerine çevirdiği top kaleci Harun’u geçtikten sonra defans tarafından uzaklaştırıldı.

49.dakikada ceza sahasına girerken Yusuf Erdoğan’ı yaptığı vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.

54. dakikada John Bostock'un pası ile sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasını Sadık Çiftpınar uzaklaştırdı.

66. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ekong araya girerek topu kornere gönderdi.

72. dakikada John Bostock'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde üstten auta gitti.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi. Uzatmada da her iki takım pozisyon üretmekte zorlandı ve son düdükle maç başladığı gibi bitti. 0 – 0