Gol VAR, galibiyet YOK!

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Yeni Malatyaspor, galibiyet için gittiği Kayseri’den 1 puanla döndü. Zorlu deplasmanda Adem’in kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edilirken, her iki takım birer kez direğe takıldı. Ertuğrul Sağlam – Erol Bulut eşleşmesinin gaibi çıkmazken, ev sahibi takım Yeni Malatyaspor’a karşı galip gelememe serisini 3 maça çıkardı.