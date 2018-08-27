Gol VAR, galibiyet YOK!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 3. hafta maçında Kayserispor’a konuk oldu. Ertuğrul Sağlam’ın çalıştırdığı ve 2 haftada gol yemeyen sarı kırmızılı takıma karşı zaman zaman etkili zaman zaman pozisyon veren bir görüntü orta koyan Yeni Malatyaspor sahadan 1 puanla ayrıldı. 0 – 0 biten müsabakanın ilk yarısında Adem, ikinci yarısında Umut Bulut direğe takılırken, 68.dakikada Adem’in kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem Sistemi tarafından iptal edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in düzgün vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
20. dakikada Bilal'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa yükselen Chery'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
21. dakikada Chery'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'in vuruşunda defansa çarpan top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.
28. dakikada ani gelişen atakta Aleksic'in sol kanattan pasında topla buluşan Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
41. dakikada Sapunaru'nun pasında defanstan seken top Umut'un önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un vuruşunda Ertaç, meşun yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırmayı başardı.
53. dakikada sol kanattan Atilla'nın ortasında ceza sahasında yükselen Chery'nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
57. dakikada Deniz, topu sol kanattan müsait durumdaki Bilal'e çıkardı. Arka direkte topla buluşan Bilal, müsait durumdayken istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.
63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Lung boşa çıkınca topu önünde bulan Donald'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada sol kanatta çizgiye inen Bilal'in ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
79. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Kayserispor: Lung xxx, Kana Bıyık x, Atila Turan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx (Şamil dk. 69 x), Bilal xx, Mensah x (Asamoah dk. 77 x), Deniz Türüç x (Kravets dk. 85 ?), Rotman xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Doğan, Levent, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Boldrin, Mert
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sincere xx, Mina xx, Rahman xx, Sadık xx, Guilherme xx, Aleksic xx, Pereira xx (Chebake dk. 68 x), Ahmed xx (Donald dk. 46 x), Boutaib xx, Adem Büyük x (Mustafa dk. 90 ?)
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Murat, Erkan Kaş, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Rotman, Atila Turan (Kayserispor), Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) busabahmalatya.com
ÖMER ALİ DELİBAŞ