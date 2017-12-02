2018 Dünya
Kupasında oynadığı maçlarda 4 gol atarak ülkesinin Dünya Kupası vizesi almasında büyük pay sahibi olan Boutaib, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 12 maçta 6 gol atmayı başardı. Beşiktaş maçı öncesinde oynanan Alanyaspor maçında cezalı olan Khalid Boutaib, Yeni Malatyaspor
forması altında gol suskunluğunu korumaya devam ediyor. En son Gençlerbirliği maçında 4 haftalık gol suskunluğunu bozarak takımının galibiyet golünü atan Faslı oyuncu, Yeni Malatyaspor’un Karabükspor’u 4-2 yendiği maçta 1 gol atma başarısı göstermişti. Boutaib, Osmanlıspor karşılaşmasında 2, Antalyaspor, Bursaspor, ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise 1’er gol attı.
HABER MERKEZİ
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