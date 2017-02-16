Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda golcü oyuncu Ayite, şampiyonlukla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

“HEDEFE KİLİTLENMİŞ BİR TAKIMIMIZ VAR”

İlk maçında gol atmasının mükemmel olduğunu belirten Ayite, “Ne diyebilirim ki gerçekten kusursuz, perfeckt oldu. Ne yapabilirim ki daha ilk maçım, ilk golüm" dedi. İyi bir takım olduklarını belirten Ayite, “Gerçekten iyi oyuncularımız var, iyi bir takımız. Herkesi hedefe kilitlenmiş olarak çok konsantre görüyorum. Öncelikle benim için sürpriz oldu İstanbul’a o kadar Malatya taraftarının gelmesi. Tabi geçen sezon da Alanyaspor ile buraya gelmiştik. Malatya stadında çok güzel bir atmosfer vardı. Onu hiç unutmuyorum. Tabi böyle iyi sonuçlar almaya devam edersek taraftar sayımızın da artacağına inanıyorum” diye konuştu.

“ÖNCE TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ”

Attığı gollerden çok takımın başarısını düşündüğünü kaydeden Ayite, şunları söyledi: “Öncellikli olarak gol düşünmüyorum, takımın başarısını düşünüyorum. Şampiyon yolunda takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ama tabi skoru da bulursam, bu da benim ve herkesin hoşuna gidecek diye düşünüyorum.”

FATİH AVCI