Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmenin kendileri için iyi olacağını söyledi. Ligin beşinci haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını ifade eden Boutaib, "Milli takımda iken arkadaşlarla konuştuğumda çok iyi çalıştıklarını söylediler. Geldiğimde aynen bende onu gördüm. Onun için en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Boutaib, 'Geçen sezon İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alamadılar, bu sezon Beşiktaş maçıyla bu şansızlık kırılır mı? Sorusuna: "İnşallah bizim istediğimiz bu. Gerekirse daha kötü bir oyun ama bir puanla dönmek en azından iyi olacak benim için" cevabını verdi. Faslı golcü, takıma katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, "Geçen sene ben 3 gol atmıştım, 4 puan toplamıştık, bu sene atmadım 7 puan topladık. Keşke böyle devam etsin, ben katkı sağlayayım, golün kimin atacağı önemli değil" dedi. busabahmalatya.com