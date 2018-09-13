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Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:

“Önemli olan puanlar” Süper Lig’in suskun golcüsü Khalid Boutaib, Beşiktaş karşısında İstanbul fobisini bitirmek istediklerini söyledi. 12 haftalık gol orucuna giren Faslı oyuncu, kendisinin gol atmasından ziyade takımın topladığı puanları daha çok önemsediğini söyledi.

Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:

“Önemli olan puanlar” Süper Lig’in suskun golcüsü Khalid Boutaib, Beşiktaş karşısında İstanbul fobisini bitirmek istediklerini söyledi. 12 haftalık gol orucuna giren Faslı oyuncu, kendisinin gol atmasından ziyade takımın topladığı puanları daha çok önemsediğini söyledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:29
Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmenin kendileri için iyi olacağını söyledi. Ligin beşinci haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını ifade eden Boutaib, "Milli takımda iken arkadaşlarla konuştuğumda çok iyi çalıştıklarını söylediler. Geldiğimde aynen bende onu gördüm. Onun için en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Boutaib, 'Geçen sezon İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alamadılar, bu sezon Beşiktaş maçıyla bu şansızlık kırılır mı? Sorusuna: "İnşallah bizim istediğimiz bu. Gerekirse daha kötü bir oyun ama bir puanla dönmek en azından iyi olacak benim için" cevabını verdi. Faslı golcü, takıma katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, "Geçen sene ben 3 gol atmıştım, 4 puan toplamıştık, bu sene atmadım 7 puan topladık. Keşke böyle devam etsin, ben katkı sağlayayım, golün kimin atacağı önemli değil" dedi. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 13.09.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
Forvet Oyuncusu
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