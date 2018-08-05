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“Gol atmaktansa…”

Yeni Malatyaspor’un suskun golcüsü Khalid Boutaib, “Geride kalan sezonda çok gol atmasak da kalemizde çok az da gol gördük. Bunu bana yine önerseler Yeni Malatyaspor’u kümede tutmayı ve ligi iyi yerde bitirmeyi kabul edebilirim.” dedi.

“Gol atmaktansa…”

Yeni Malatyaspor’un suskun golcüsü Khalid Boutaib, “Geride kalan sezonda çok gol atmasak da kalemizde çok az da gol gördük. Bunu bana yine önerseler Yeni Malatyaspor’u kümede tutmayı ve ligi iyi yerde bitirmeyi kabul edebilirim.” dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:06
“Gol atmaktansa…”

Yeni Malatyasporlu golcü oyuncu Khalid Boutaib, sezona iyi başlamak istediğini belirterek lige hazır olduğunu söyledi. Adının başka takımlarla anılmasına çok fazla takılmadığını kaydeden Khalid, “Transfer sezonun başından beri konuşulan çok şey var ama ben bunları çok fazla kafama takmıyorum. Yeni Malatyaspor’dayım ve burayla ilgili şeyleri kafama takıyorum. Takımımla sözleşmem var ve sezonun ilk maçına çok az zaman kaldı. Tamamen buraya konsantre oluyorum. Bu yıl gelen oyunculardan çok giden oyuncu var. Dolayısıyla geçen yılki kadroyla bu yıl ki kadroyu kıyaslamak çok yanlış olur. Yönetim transfer konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon çok daha güçlü bir takım kurmak için çabalıyorlar. En az geçen yıl ki kadar iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum. Geride kalan sezonda çok gol atmasak da kalemizde çok az da gol gördük. Bunu bana yine önerseler kabul ederim. Gol atmaktansa gol yememeyi, Yeni Malatyaspor’u kümede tutmayı ve ligi iyi yerde bitirmeyi kabul edebilirim.” diye konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
GolYeni MalatyasporKhalid Boutaib
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