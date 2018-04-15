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Göksel Gümüşdağ trafiğe takıldı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yoğun trafik nedeniyle Galatasaray mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

Göksel Gümüşdağ trafiğe takıldı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yoğun trafik nedeniyle Galatasaray mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:17
Göksel Gümüşdağ trafiğe takıldı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yoğun trafik nedeniyle Galatasaray mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk ederken mücadeleye ilgi de oldukça yoğundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, stadyum girişinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Karşılaşmada görevli polis memurları, sıraya girmeyip öne geçmeye çalışan araç sürücülerine fırsat tanımadı. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da trafikten etkilenen bir başka isim oldu. Yoğun araç kuyruğu nedeniyle stada gelmekte zorlanan Gümüşdağ, karşılaşmanın başlamasına 15 dakika kala Türk Telekom Stadyumu’na girebildi.
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