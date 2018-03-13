GÖKHAN VE SETH U21’DE!

Türkiye U21 Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’ye 1-0 yenildiği maçta A takım oyuncuları Gökhan Akkan ve Sincere Seth 90 dakika boyunca forma giydi. Savunmada eksik oyuncuların yokluğunda Murat Uçkun’un talebi doğrultusunda kadroya dahil edilen iki oyuncu sergiledikleri performansla maçı izleyenlerden tam puan aldılar.

“KARAKTERLİ OYUNCULAR”

Takımın sergilediği performansla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, U21 ligin rezerve ligi olduğunu A takım kadrosunda forma şansı bulamayan genç futbolcuların performanslarını görebilmek adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Maden, “Teknik sorumlumuz Murat Uçkun’un talebi üzerine Gökhan Akkan ve Sincere Seth bu maçta kadroya alındı. Mevcut kadroda yer alan eksik oyuncuların çokluğundan dolayı teknik heyet bu yönde karar aldılar. Aynı zamanda bu iki oyuncunun eksikliklerini gidermek adına da iyi bir fırsat oldu. Gökhan, Burak Kavlak ile beraber oldukça uyum içinde oynadı. Kaliteli ve kişilikli bir futbolcu, sergilediği futboldan memnun kaldık. Stoper bölgesinde genç oyuncular Mehmet Zencirkıran ve Diyar Uygur’un sakatlıklarından dolayı A takım oyuncularımızdan faydalandık. Hem futbolculuk hem de karakter açısından iyi bir maç çıkardılar. Özellikle Fenerbahçe gibi ligin köklü takımlarından birine karşı U21, U19 ve U17 takımlarımız iyi mücadele ettiler. Gençlerimiz iyi futbol oynayarak rakiplerine pozisyon vermediler. Rakibimizi iyi oyunla ezdik ama tek üzüntümüz hak etmediğimiz puan kayıpları oldu. Futbolda neticeye gitmediğiniz sürece maalesef galip gelemiyorsunuz. İsmail Baran’ın sağ ayak başparmağındaki çatlaktan dolayı kadroya alamadık. Furkan Pekşen ve Emirhan Kayalar’ın cezaları devam ediyor. Furkan’ın iki Emirhan’ın bir haftası kaldı. Diyar Uygur sakattı oynatamadık. Mehmet Zencirkıran’ın sakatlığı geçmek üzere topla çalışmalara başladı. Bu arada U19 takımı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. U17 rakibine 2’si penaltıdan olmak üzere 4-2 mağlup oldu. U14, U15 ve U16 takımlarımız deplasmanda Trabzonspor’a yenildiler.” diye konuştu.

“YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”

Altyapıya yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydeden Maden, “Murat hocamız ve yardımcıları nezaretinde güzel bir altyapı oluşturuldu. Bizleri sevindiren şey yıllardır üst liglerde mücadele eden takımların bulunduğu arenada Malatya’nın ve bölgeden gelen çocukların sahaya çıkıp alınlarının teriyle 90 dakika mücadele etmeye çalışıyor olmasıdır.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

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