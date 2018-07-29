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Goalball, engellilerin umut ışığı oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Goalball müsabakalarına Bingöl’deki görme engelli sporcularda ilk kez katılacak.

Goalball, engellilerin umut ışığı oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Goalball müsabakalarına Bingöl’deki görme engelli sporcularda ilk kez katılacak.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:25
Goalball, engellilerin umut ışığı oldu

Çankırı’da 29 Temmuz-3 Ağustos Goalball yükselme gurubu müsabakalarına katılacak olan sporcular, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Oktay Kızar’ın koçluğunda müsabakalara hazırlanıyor. Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Oktay Kızar, görme engelli sporcuları gönüllü olarak müsabakalara hazırladığın belirterek, onların daha iyi bir takım olacağına inandığını söyledi. Kızar, “Bingöl’de yaşayan görme engelli kardeşlerimize Goalball sporunu tanıtmak ve bu spora katkı sağlamak amacıyla görme engelli arkadaşlarımızı gönüllü olarak hazırlıyorum. Şuan da 3.lig maçları için hazırlık yapmaktayız. Yaklaşık 10 gündür çalışıyoruz, kısa bir zaman dilimi oldu tabi. Bundan sonraki müsabakalarda daha iyi bir takımın, daha iyi bir ekibin oluşacağına inanıyorum. Goalball görme engellilere ait has bir oyundur. Sadece görme engelliler oynayabilir” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Goalball MüsabakalarıTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
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