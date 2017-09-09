09 Eylül 2017 Cumartesi

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Gişe kapandı, taraftar ortada kaldı!

Gişe kapandı, taraftar ortada kaldı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
Gişe kapandı, taraftar ortada kaldı!

Bu sezon Süper Lig’de takımlarını hem yeni stat heyecanıyla hem de yeni transferlerle birlikte izlemek isteyen Malatyalılar passolig gişesinin kapalı olması nedeniyle bir hayli dertli. İnönü Stadı önünden Malatya Stadyumu’na taşınan sistem içersinde artık eski yerinde hizmet veremeyen passolig gişesi, yeni kart almak isteyen futbolseverlerin ihtiyacına cevap veremiyor. Kapalı olan gişelerin açılması için gazetemizi telefon ve mesaj yağmuruna tutan Malatyalılar, bu konuda tepkilerinin yönetime ve passolige iletilmesini istediler. Öte yandan konuyla ilgili ulaştığımız kulüp ve passolig yetkilileri, Bursa maçından önce şehir merkezinde eski belediye meydanında bir alanda passolig gişesi açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile görüşme halinde olduklarını ifade ettiler. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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