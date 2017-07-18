18 Temmuz 2017 Salı

Girmana’da kan değişimi!

Takımın başına TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır’ı getirerek bu yıl yeni bir atılım göstermek isteyen Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor yeni sezonla ilgili çalışmalarını başlattı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:44
Girmana’da kan değişimi!

  Geçtiğimiz sezon Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde başarılı bir grafik ortaya koyan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, Play-off’ta mücadele etmişti. Play-off’ta aynı başarıyı sergileyemeyen Hekimhan temsilcisi, gelecek sezon bir kez daha mücadele edeceği Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi için hazırlıklarına başladı. Takımın yıllardır antrenörlüğünü yapan Ramazan Koçak, bu kez yönetici olarak, kulübeyi genç antrenör Nihat Bayındır’a emanet etti. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şube Başkanı (TÜFAD) olan Bayındır ile birlikte harekete geçen eflatun beyazlılar yeni takım oluşturma çalışmalarına hızlı başladı. Ligin en renkli takımlarından olan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, iç transferde takımın gözde oyuncuları Erman Marik, Ferdi Yiğit, Yalçın Genç ve Mikail Demir ile yeniden anlaştı.

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