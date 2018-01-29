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Giresunspor’a kiralık gitti 

Malatyaspor’da kiralık olarak yarım sezon forma giyen Batuhan Altıntaş, yine kiralık olarak TFF 1.Lig ekibi Giresunspor’a transfer oldu. 

Giresunspor’a kiralık gitti 

Malatyaspor’da kiralık olarak yarım sezon forma giyen Batuhan Altıntaş, yine kiralık olarak TFF 1.Lig ekibi Giresunspor’a transfer oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:36
Giresunspor’a kiralık gitti 

Süper Lig takımlarından Y.Malatyaspor’da aradığını bulamayan forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş, Giresunspor ile yarım sezonluğuna kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Yaptığı açıklamayla transferi duyuran Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, genç futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.


Batuhan Altıntaş, bu sezon Y.Malatyaspor forması altında 2’si kupa olmak üzere toplam 6 resmi müsabakaya çıktı. Genç golcü Süper Lig’in 8. haftasında İstanbul’da oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Y.Malatyaspor’Batuhan AltıntaşGiresunspor
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