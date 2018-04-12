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Giray Bulak: "Giresunspor’dan alınacak 3 puan bizi mutlu edecek"

TFF Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, hafta sonu yapılacak Giresunspor maçından alınacak 3 puanın takımı mutlu edeceğini söyledi.Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor...

Giray Bulak: "Giresunspor’dan alınacak 3 puan bizi mutlu edecek"

TFF Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, hafta sonu yapılacak Giresunspor maçından alınacak 3 puanın takımı mutlu edeceğini söyledi.Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:08
Giray Bulak: "Giresunspor’dan alınacak 3 puan bizi mutlu edecek"

TFF Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, hafta sonu yapılacak Giresunspor maçından alınacak 3 puanın takımı mutlu edeceğini söyledi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor Baltok As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl ile birlikte yaptığı basın toplantısında basın ile bir araya geldi. Balıkesirspor Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında söz alan Bulak, “Eskişehir maçından sonra yine zorlu bir maça çıkacağımızı çok iyi biliyorduk. Daha önce de söylediğimiz gibi ligin boyu kısaldıkça şiddetin arttığı haftaları yaşıyoruz. Bu bakımdan Denizlispor’un da şüphesiz bize kazanmak için geleceğini biliyorduk. Son haftaların formda ekiplerinden biri ile oynadık ve iyi transfer yapan bir takımdı. Birçok takımı da ilgilendiren bir maça çıktık. Burada bizim omzumuzda ki yük bir kat daha artacağını biliyorduk. Daha önce çabuk gol yiyorduk, bu kez erken golü biz attık. Bu bizim için bir avantaj oldu. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik. Kontra ataktan yakaladığımız pozisyonlarımız da oldu. Rakibe aslında çok da gol pozisyonu vermedik” şeklinde konuştu.

“Kadro derinliğimiz genişliyor”

Sakat ve formsuz oyuncularının son durumunu değerlendiren Bulak, "Denizlispor maçında iyi mücadele ettik. Abdulkadir’in 5-6 maçtan sonra sakatlıktan dönüp golle başlaması, yine gol krallığında ki oyuncularımızdan Otoo’nun gol atması, bizi mutlu etti. Sakatlığı süren Cüneyt’de aramıza döndü. Okan’ın sakatlığı bitti, Burak da form tutmaya başladı. Bu anlamda kadro derinliğini yakaladık. Bu hafta oynayacağımız maça yansıyabilir. Bu hafta oynayacağımız takım çok aşağılarda kaldı. Bizim maçı rakip Giresunspor bir avantaj maçı olarak da görüyor. Kazandığımız takdirde ümitli olacağız. Deplasmandan alınacak 3 Puan bizi daha da mutlu edecektir. Bizim puan barajını yakalayabilmemiz için kalan 4 maçı da kazanmamız gerekiyor” dedi.

Umut Kırtıl: "Futbolculara ne şekilde ödeme yapabileceğimizi söyledik"

Balıkesirspor Baltok Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl da futbolculara ödeme zorluklarının devam ettiğini belirterek, “Ödeme yapabilmek için Başkanımız Remzi Boncuk kaynak arayışı için çabalıyor. Dünkü idman öncesi futbolcular ile antrenmana çıkmaları konusunda ısrarlı oldum ama maalesef başarılı olamadık. Giray hocamda idmana çıkmaları için ısrar etti ama çıkmak istemediler. Bugün tekrar futbolcular kendi aralarında tekrar görüşecekler. Balıkesirspor, futbolculara olan ödemeler yapılacak. Biz yönetim olarak kendilerine nasıl ödeme yapabileceğimizi ve ne şekilde ödeme yapabileceğimizi söyledik. Artık onlar bu teklifi değerlendirip ona göre karar verecekler” diye konuştu.
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