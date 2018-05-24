Gilberto yuvaya dönüyor

Yeni Malatyaspor’un Brezilya’lı forveti Gilberto Olivera eski kulübü Vasco da Gama ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a devre arasında transfer olan, ancak gol bölgesinde beklenen veremi veremeyen Gilberto, tekrar ülkesi Brezilya’ya dönem kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamadığı için her fırsatında mutsuz olduğunu belirten Gilberto, yeni sezonda eski kulübü Vasco da Gama’da top koşturmak istiyor. Brezilyalı futbolcu transfer görüşmesini açıklarken, anlaşmanın yakında zamanda olacağını paylaştı. Gilberto Olivera, devre arasında geldiği Yeni Malatyaspor’da toplam 304 dakika sahada kalırken, sadece 2 gol kaydedebildi.