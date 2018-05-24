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Gilberto yuvaya dönüyor

Süper Lig’in devre arasında Yeni Malatyaspor’un renklerine bağladığı Brezilyalı oyuncu Gilberto eski takımıyla görüşmelere başladığını duyurdu. Malatya temsilcisinde beklenen performansı gösteremeyen sambacı yarım sezonda sadece 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Gilberto yuvaya dönüyor

Süper Lig’in devre arasında Yeni Malatyaspor’un renklerine bağladığı Brezilyalı oyuncu Gilberto eski takımıyla görüşmelere başladığını duyurdu. Malatya temsilcisinde beklenen performansı gösteremeyen sambacı yarım sezonda sadece 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
Gilberto yuvaya dönüyor

Yeni Malatyaspor’un Brezilya’lı forveti Gilberto Olivera eski kulübü Vasco da Gama ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a devre arasında transfer olan, ancak gol bölgesinde beklenen veremi veremeyen Gilberto, tekrar ülkesi Brezilya’ya dönem kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamadığı için her fırsatında mutsuz olduğunu belirten Gilberto, yeni sezonda eski kulübü Vasco da Gama’da top koşturmak istiyor. Brezilyalı futbolcu transfer görüşmesini açıklarken, anlaşmanın yakında zamanda olacağını paylaştı. Gilberto Olivera, devre arasında geldiği Yeni Malatyaspor’da toplam 304 dakika sahada kalırken, sadece 2 gol kaydedebildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigGilberto
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