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GİLBERTO KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor’un devre arası transfer sezonunda Sao Paulo’dan kadrosuna kattığı Gilberto Oliveire Souza, sarı-kırmızılı takımın uzun zamandır maçlarda 2 gol atamadığını bildiğini ifade ederek “Her halde bunun için buraya geldim. Atacağım gollerle bende kendimi göstereceğim.” dedi.

GİLBERTO KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor’un devre arası transfer sezonunda Sao Paulo’dan kadrosuna kattığı Gilberto Oliveire Souza, sarı-kırmızılı takımın uzun zamandır maçlarda 2 gol atamadığını bildiğini ifade ederek “Her halde bunun için buraya geldim. Atacağım gollerle bende kendimi göstereceğim.” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 13:06
GİLBERTO KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor’un transfer döneminin bitimine saatler kale kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Gilberto Oliveira Souza, Kasımpaşa maçının hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden sambacı, “Yeni takımımla birlikte çok iyi işler yapacağıma inanıyorum.” dedi.

“KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM

Henüz bazı şeyleri söylemek için çok erken olduğunu ifade eden Gilberto, “Takımla birlikte yeni çalışmalara başladım. Ama gözlemlediğim kadarıyla takım içerisindeki arkadaşlık çok iyi, herkesin antrenmanlarda istekli ve hırslı olduklarını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Tam benim stilime uygun, yüksek tempoya ayak uyduracağımı hissediyorum. Yeni Malatyaspor’un uzun zamandır maçlarda 2 gol atamadığını görüyorum. Her halde bunun için buraya geldim. Takımda tabii çok büyük oyuncular var. Hep beraber iyi işler yapacağız. Atacağım gollerle bende kendimi göstereceğim. Kendimi hazır hissediyorum. Aynı zamanda daha hazır şekilde olmam için de çalışmalarımı sürdürüyorum. Kasımpaşa maçında görev alıp almamam hocamızın vereceği karardır. Ama görev almam halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Yeni MalatyasporGilberto Oliveire SouzaMalatyaMalatya Haberleri
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