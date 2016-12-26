Futbolda teknik adamların bavulu her zaman hazır derler. İşte tam da böyle bir dönemde tartışılmaya başlanmıştı teknik direktör İrfan Buz. Yeni Malatyaspor zirve mücadelesinde bütün avantajını kaybetmiş, hatta 3. sıraya gerilemiş, 5 maç üst üste kazanamamıştı. Kritik Bolu deplasmanı da her şeyin tuzu biberi olmuştu. Yönetim, maçtan saatler önce hocasının arkasında duracağını açıklasa da puan kaybı halinde ayrılığın önüne geçebilecek hiçbir güç yoktu.

EZİCİ OYUN, TARİHİ FARK GÜVEN VERDİ!

Tıpkı geçen sezonki Karabük maçında Hüseyin Kar’ın mucizevi golü gibi bir şansa ihtiyacı vardı İrfan Buz’un. O ise bu şansı elinin tersiyle itti, takımına güvendi. O takım da bırakın şansı, sahada rakibini perişan etti. Belki de Boluspor’u sezon başından beri kurduğu hayallerden eden Yeni Malatyaspor sahadan 5 – 1 gibi farklı bir skor, ezici bir oyun üstünlüğü ile ayrılınca camiadaki tüm eleştiriler de güvensizlik de ortadan kalktı. Bolu galibiyetiyle bir kez daha camianın güvenini kazanan İrfan Buz, devre arasında yapılacak takviyelerle ikinci yarı şampiyonluk yolunda yürümeye devam edecek.

9 GALİBİYET 3 BERABERLİK...

Gitti-gidiyor gözüyle bakılan İrfan Buz, ilk yarıda topladığı 30 puanla ‘gidiyor ama şampiyonluğa’ yorumunu yaptırdı. İrfan Buz’un takımı 16 haftalık ilk yarı periyodunda Altınordu, Eskişehir, Göztepe ve Bandırmaspor’a mağlup olurken, Denizlispor, Giresunspor ve Adana Demirspor’la da berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Balıkesirspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Elazığspor, Ümraniyespor ve Boluspor’u ise mağlup etme başarısı gösterdi.

FATİH AVCI