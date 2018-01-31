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GİDENLER GİTTİ, KALANLAR İDMANDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan oyuncular Turgut Doğan Şahin, Murat Akça, Batuhan Altıntaş ve Emre Selen katılmadı.

GİDENLER GİTTİ, KALANLAR İDMANDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan oyuncular Turgut Doğan Şahin, Murat Akça, Batuhan Altıntaş ve Emre Selen katılmadı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
GİDENLER GİTTİ, KALANLAR İDMANDA!

Süper Lig’in 19. haftasını Sivasspor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmaya takımla yolları ayrılan Turgut Doğan Şahin, Murat Akça, Batuhan Altıntaş ve Emre Selen katılmadı.

Futbolcuların oldukça neşeli oldukları çalışmada bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Sivas maçında yapılan hataları anlatarak, Antalya maçında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Brezilyalı Doria da çalışmadaki neşeli tavırlarıyla öne çıktı. Antrenman dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı olan Godson Azubuike, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAntalyaspor
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