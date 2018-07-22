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Giden çok gelen yok!

Pereira gelmedi, Adem sakat, Sadio, Emre Selen, Doria ve Aytaç gitti, Cissokho’da Antalya için ayrıldı. Süper Lig’de başlangıca 20 gün kala Yeni Malatyaspor’da hareketli bir gün geride kaldı. Geçtiğimiz sezon sol bekte görev yapan Aly Cissokho, kulüpten izin alarak Antalyaspor ile görüşmek için kamptan ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp yine dün Emre Selen’i Ankara Demir’e, Burak Kavlak’ı Elazığ Belediyespor’a kiraladı.

Giden çok gelen yok!

Pereira gelmedi, Adem sakat, Sadio, Emre Selen, Doria ve Aytaç gitti, Cissokho’da Antalya için ayrıldı. Süper Lig’de başlangıca 20 gün kala Yeni Malatyaspor’da hareketli bir gün geride kaldı. Geçtiğimiz sezon sol bekte görev yapan Aly Cissokho, kulüpten izin alarak Antalyaspor ile görüşmek için kamptan ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp yine dün Emre Selen’i Ankara Demir’e, Burak Kavlak’ı Elazığ Belediyespor’a kiraladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:45
Giden çok gelen yok!

Yeni Malatyaspor bu sezon iç transferde kadro iskeletini korumak isterken diğer bir yandan da kulüpte ayrılıklar peşi sıra yaşanmaya başladı. Kiralık olarak gelen Aytaç ve Doria ile yeniden anlaşılmazken, Sadio Diallo ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Pereira ile yeni sözleşme imzalanmazken, Adem’in el bileğinden sakatlanması ve takımdan ayrı kalması da bir başka sıkıntı yarattı. Dün de sarı kırmızılı kulüpte 3 ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sezon başında performansıyla tartışılan ancak daha sonra istikrarlı bir sol bek oyuncusu olduğunu kanıtlayan Aly Cissokho Antalyaspor ile görüşmek için yönetimden izin istedi. Erol Bulut’un onayı ile kamptan ayrılmasına izin verilen Cissokho kulüpten alacaklarına karşılık bonservisiyle birlikte Antalyaspor ile anlaşmak için kırmızı beyazlı kulüple görüştü. Cissokho’nun yıllık 750 bin avroluk yüksek maliyetini göz önünde tutan yönetim hem maliyetten hem de siyahi ismin alacaklarından kurtulmak için transfere izin verdi. Takımın başarılı ve genç oyuncusu Burak Kavlak’ı 3. Lig takımı Elazığ Belediyespor’a kiralayan Yeni Malatyaspor, 3. kaleci Emre Selen’i de Ankara Demirspor’a kiralık gönderdi.

Yaşanan bu ayrılıklara karşın dış transferde Ömer, Ahmet ve Aleksiç’ten başka bir oyuncuya imza attırılmaması ise taraftarın tepkisini çekti. Sezon başlangıcına çok az bir süre kalmasına karşın takımın önemli oyuncularının yerinin doldurulmasını isteyen futbolseverler, yönetimi sadece futbolcu gönderip yerine adam almamakla eleştirdi. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 22.07.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
MalatyasporAntalyaAytaçDoriaEmre SelenSadioPereira
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