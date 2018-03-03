GEZ DÜNYAYI YEN KONYA’YI!

Geride kalan haftalarda topladığı 31 puanla orta sıralarda yer alan Yeni Malatyaspor yarın karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Malatya’daki son antrenmanını dün gerçekleştiren sarı kırmızılı ekibimiz bugün özel uçakla Konya’ya geçecek.

CİSSOKHO YOK, MURAT ŞÜPHELİ!

Tendonundaki sertleşme nedeniyle ülkesine giden Fransız Aly Cissokho dışında eksik oyuncu bulunmayan temsilcimizde kart cezaları biten Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake de kafileye dahil edildi. Bu sezon istenileni bir türlü veremeyen Issaer Dia da Konya kadrosuna alınırken, orta sahanın çalışkan ismi Murat Yıldırım’a özel bir izin çıktı. Annesinin İstanbul’da geçireceği bir operasyon için Erol Bulut’tan izin alan başarılı oyuncuya 2 günlük izin verildiği öğrenildi. Murat’ın Konya maçında sahada olup olmayacağı ise maç saati belli olacak.

EROL HOCA İDEAL 11’E DÖNECEK

Ligin ikinci yarısında ideal kadroya bir türlü sahip olamayan Erol Bulut bu kez 11 tercihinde bulunurken zorlanacak. Savunma hattında Issam’ın dönüşüyle Cissokho’nun yokluğunda Rahman’ı bu kez sol beke çekecek Erol Bulut, savunmada ise Mina-Sadık-Doria üçlüsünden 2’sine görev verecek. Orta alanda Azubuike’ye tekrar yol açması beklenen Erol Bulut hücum hattında ise Pereira, Adem ve Khalid’le başlayacak. Ev sahibi takımın kazanmak zorunda olması nedeniyle baskı altında olacağını ve bunun kendilerine yarar sağlayacağını oyuncularına söyleyen Bulut, tüm planını gol yememe üzerine yaptı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakanın tribün hasılatı Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Ev sahibi takımın bu kararı maça olan ilgiyi kat be kat artırırken, Konyaspor taraftarları da takımlarından mutlak bir galibiyet bekliyor. Yeşil beyazlıların ligde kalması için hayati önem taşıyan müsabakada Malatyalılar ise takımlarını yalnız bırakmayacak. Malatya’dan ve Konya’nın çevre illerinde yaşayan Malatyalı futbolseverler karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünleri dolduracak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği müsabaka Bein Sport1’den naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi