Sivasspor maçıyla tamamlanan sezonu İHA’ya değerlendiren başarılı başkan, Süper lig’e yükselmeleri ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de de mücadelelerinden ödün vermeyeceklerini ifade ederek, "Şimdi çok zorlu bir ligde mücadele edeceğiz. İnşallah Süper Lig’de de bize yakışan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Baskı, stres son haftalara doğru kendini iyice gösterdi”

Malatya’nın yıllardır en büyük özlemi olan Süper Lig’e yükseldikleri için oldukça mutlu olduklarını kaydeden Gevrek, "Bir şehrin rüyası gerçek oldu. Burada herkesin emeği var. Bu başarı Malatya şehrinin başarısıdır. İyisiyle, kötüsüyle, acısı ve tatlısıyla koca bir sezonu geride bıraktık. Tabi gönül isterdi ki bütün maçları kazanalım ve şampiyon olarak çıkalım ama olmadı. Şunu kabul edelim, biz çok büyük bütçeli ve transfere büyük paralar harcamış takımlarla mücadele ettik. Bunu kabul etmek lazım ki önemli bir başarıdır. Sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götürmenin de verdiği baskı, stres son haftalara doğru kendini iyice gösterdi. Teknik heyete, futbolculara, büyükşehir belediye başkanımıza, sayın bakanımıza, Ak Parti genel başkan yardımcımıza, CHP Genel Başkan Yardımcımıza ve milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Büyük kulüp olmakla büyük transferler yapmak aynı şey değil”

Gevrek, vakit kaybetmeden önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaları gerektiğini kaydederek, "Şimdi daha zor bir ligdeyiz. Öncelikle bu ligde kalıcı bir kulüp olmalıyız. Bakın Gaziantepspor 27 yıl sonra küme düştü. Büyük kulüp olmakla, büyük transferler yapmak aynı şey değil. Biz dengeli, kurumsal ve profesyonel bir kulüp hüviyetini yakalarsak o zaman başarı da kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Bu noktada herkese büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah şehir olarak daha önemli başarılara imza atacağız" açıklamasında bulundu.

"Malatya futbolunun sigortası olacaktır"

Malatya’nın tesisleşme yönünden verimli bir dönem geçirdiğinin altını da çizen genç başkan, "Malatya futbolu adeta yeniden canlandı. Tabi burada şehrimizin yöneticilerinin futbola ve spora bakışları da önemli diye düşünüyorum. Yeni stadımız, yapılması planlanan yeni konaklama tesisimiz gibi hamleler Malatya futbolunun sigortası olacaktır. Biz de bu duvara nasıl daha fazla kiremit koyabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. İnşallah hem tesisleri, hem de kurumsal yapısıyla örnek bir kulüp olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İHA