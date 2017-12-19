19 Aralık 2017 Salı

Gevrek’ten prim sözü!

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray’ı yenerek haftanın flaş sonucuna imza atan E.Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci sürüyor. Bu arada maçtan sonra primi artıran Gevrek, futbolculara yüklü miktarda ödeme yapacak.

19 Aralık 2017 Salı 11:09
Gevrek’ten prim sözü!

  5 haftalık galibiyet hasretine lig liderini yenerek son veren sarı-kırmızılılar, haftalar sonra gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Erol Bulut’un öğrencileri ligdeki puanını 19’a yükseltirken, oynadığı futbolla da taraftarına umut verdi. Galatasaray karşılaşmasının ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sevincini tribünleri dolduran taraftarıyla paylaştı.

GEVREK’TEN PRİM SÖZÜ
  Mücadele sonrası tesislerin yolunu tutan Erol Bulut ve futbolcular, galibiyeti cezalı olduğu için maçı tesislerde izleyen Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e armağan ettiler. Tesislerde futbolcularını ve teknik heyeti tek tek kutlayan Başkan Gevrek, maç öncesi belirlenen galibiyet priminin de en kısa sürede ödeneceğinin sözünü verdi. Gevrek’in burada takıma yönelik, “Sizlerle bugün bir kez daha gurur duydum. Belki aranızda olamadım ama inanın yüreğim her saniye sizinleydi. Bugün müsabakayı izlerken tribündeki taraftarla, sahadaki futbolcuyla, teknik heyetle onurlandım gerçekten. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde bir konuşma yaptığı öğrenildi. Bu arada E.Yeni Malatyaspor ilk yarının son haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla başlayacak. Sarı-kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmazken, sadece Arjantinli Dening’in küçük bir sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ
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