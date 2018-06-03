Gevrek’ten genel kurul yorumu

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı. TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin açılışını yaptığı Olağan Genel Kurul'da çoğunluğun tutanakla tespitinin ardından, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan başkanlığında Divan Kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla genel kurul açıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı konuşmanın ardından Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. Genel kurul sonrası bir değerlendirmede bulunan Kulüpler Birliği Vakfı 2. Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Oldukça verimli bir toplantı oldu. Sunumlar ve hedefler gerçekten önemliydi. Türk futbolunun hem ekonomik olarak büyümesi hem de marka haline gelmesi için artık kısır çekişmeleri, günlük düşünceleri bir kenarı bırakması lazım. Bu oyun hepimizin, kulüplerimizle taraftarlarımızla güzel. Bunu büyütüp daha fazla pastadan pay istiyorsak, herkesin daha sorumlu davranması gerekir. Bu bakımdan verimli geçti” şeklinde konuştu.

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