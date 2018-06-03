Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613

Gevrek’ten genel kurul yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2017-31.05.2018 dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. Yeni Malatyaspor adına katılan ve aynı zamanda kulüpler birliğini temsilen orada bulunan Adil Gevrek, verimli bir genel kurul gerçekleştiğinin altını çizdi.

Gevrek’ten genel kurul yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2017-31.05.2018 dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. Yeni Malatyaspor adına katılan ve aynı zamanda kulüpler birliğini temsilen orada bulunan Adil Gevrek, verimli bir genel kurul gerçekleştiğinin altını çizdi.

03 Haziran 2018 Pazar 11:02
Gevrek’ten genel kurul yorumu

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı. TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin açılışını yaptığı Olağan Genel Kurul'da çoğunluğun tutanakla tespitinin ardından, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan başkanlığında Divan Kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla genel kurul açıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı konuşmanın ardından Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. Genel kurul sonrası bir değerlendirmede bulunan Kulüpler Birliği Vakfı 2. Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Oldukça verimli bir toplantı oldu. Sunumlar ve hedefler gerçekten önemliydi. Türk futbolunun hem ekonomik olarak büyümesi hem de marka haline gelmesi için artık kısır çekişmeleri, günlük düşünceleri bir kenarı bırakması lazım. Bu oyun hepimizin, kulüplerimizle taraftarlarımızla güzel. Bunu büyütüp daha fazla pastadan pay istiyorsak, herkesin daha sorumlu davranması gerekir. Bu bakımdan verimli geçti” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporAdil GevrekGenel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...
İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...
Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi
Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi
Bulut takımın başında olacağını söyledi
Bulut takımın başında olacağını söyledi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim