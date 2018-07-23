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Gevrek’in özel konuğu var

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun başkanı Angelo Renzetti ile İstanbul’da bir araya geldi.

Gevrek’in özel konuğu var

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun başkanı Angelo Renzetti ile İstanbul’da bir araya geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
Gevrek’in özel konuğu var

İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun Başkanı Angelo Renzetti Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Renzetti ile yemek yiyen Başkan Gevrek, Başkan Renzetti’yi Malatya’ya davet etti. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmenin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan, Gevrek, “İsviçre Süper Lig takımlarından FC Lugano’nun değerli Başkanı Angelo Renzetti ile Yeni Malatyaspor’umuz ve FC Lugano ile ilgili samimi ve faydalı istişarelerde bulunduk. Görüşme sonrasında takımlarının formasını şahsıma armağan eden Renzetti’ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.” İfadelerini yer verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdil GevrekFC Lugano
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