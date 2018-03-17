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GEVREK’İN CEZASI BİTTİ!

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Göztepe maçından sonra hakem soyunma odasını basan ve 90 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in cezası sona erdi. Gevrek, Trabzonspor maçını protokolden izleyebilecek.

GEVREK’İN CEZASI BİTTİ!

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Göztepe maçından sonra hakem soyunma odasını basan ve 90 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in cezası sona erdi. Gevrek, Trabzonspor maçını protokolden izleyebilecek.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:39
GEVREK’İN CEZASI BİTTİ!

9 Aralık 2017 tarihinde oynanan Göztepe karşılaşması sonrası hakem soyunma odalarının bulunduğu, stat koridorunda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 ay (90 gün) hak mahrumiyeti cezası alan Adil Gevrek o tarihten itibaren 9 lig, 1 kupa maçını stattan izleyememişti. Cezasını 12 Mart tarihi itibariyle tamamlayan Gevrek, bu haftaki Trabzonspor müsabakasını protokol tribününden izleyebilecek. Başkan Gevrek’in yerine maçlarda kulüp ikinci başkanı Aziz Yalçınkaya vekalet etmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAdil GevrekCeza
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