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Gevrek’in 2024 üzüntüsü

Yeni Malatyaspor ve Kulüpler Birliği İkinci Başkanı Adil Gevrek, Türkiye’nin EURO 2024’ü fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

Gevrek’in 2024 üzüntüsü

Yeni Malatyaspor ve Kulüpler Birliği İkinci Başkanı Adil Gevrek, Türkiye’nin EURO 2024’ü fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 11:42
Gevrek’in 2024 üzüntüsü

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, EURO 2024’ün Almanya’da düzenlenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası üzücü bir haber aldıklarını belirterek, “Euro 2024 ile alakalı üzüntümü belirtmek istiyorum. Bugün toplantıdan önce de Euro 2024’ün Türkiye’ye verilmesini bekliyorduk. Burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye bunu fazlasıyla hak ediyordu. Bu kadar modern statların yapılması ve bu kadar güvencenin verilmesinden sonra bize verilmemesi bizi çok derinden üzdü. Bu konunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Alacağımıza çok inanıyorduk" şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdil GevrekAlmanya
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