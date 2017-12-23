Süper Lig’de 16. hafta Yeni Malatyaspor’un Göztepe’ye 3-2 yenildiği maçtan sonra müsabaka hakemlerine yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezalandırılan başkan Adil Gevrek’in cezası onandı.

Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü’nün, Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakkındaki PFDK’nın 14.12.2017 tarih ve E.2017-2018/438 – K.2017-2018/515 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma isteminin reddine, Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir”

PFDK’DAN EYMS’YE CEZA

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’a, Galatasaray karşılaşmasında ‘taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle’ kulübe 30 bin TL para cezası verdi. PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ