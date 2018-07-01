Gevrek yakın takipte!

Süper Lig’in yeni sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek, çalışmaların sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Günde çift idman yaparak kamp öncesi ön hazırlık döneminde futbolcularının suyunu çıkaran teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Ali Ravcı ile mini bir zirve yapan Gevrek takımla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Yeni transferler Danijel Aleksic ve Ahmet Ildiz’in takıma dahil olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bulut’un, başkan Gevrek’ten yeni yapılacak takviyelerin de kısa sürede takıma dahil edilmesini istediği öğrenildi. İdman sonrası futbolcularla da sohbet gerçekleştiren Gevrek, yeni sezonun sakatlıksız ve sorun geçmesi temennisinde bulundu.

“EN ERKEN BAŞLAYAN TAKIMLARIN BAŞINDA GELİYOR”

Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Gevrek, sarı-kırmızılı takımın Malatya’da mini bir kamp dönemi geçirdiğine vurgu yaptı. Teknik heyeti ve futbolculara destek ziyaretinde bulunduğunu belirten Adil Gevrek, “1. Etap Bolu kampı öncesinde oyuncularımız Malatya’da hem toparlandılar hem de 5 günlük bir kamp yaptılar. Rutin sağlık kontrolleri ve taramalarının yapılmasının ardından teknik heyetin belirlemiş olduğu program çerçevesinde kampa hazırlık dönemi geçirdiler. Bu sayede oyuncularımız kampa daha hazır halde başlamış olacaklar. Tabii izinli olan ve ülkelerinde antrenmanlarını sürdüren yabancı oyuncularımızda var. Onlarda Pazar günü Bolu’ya gelerek kampın ilk gününden itibaren çalışmalara başlayacaklar. Bu arada Yeni Malatyaspor yeni dönem hazırlıklarına en erken başlayan Süper Lig takımlarının başında geliyor. Bu da kulübümüzün işini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Özellikle bu konuda teknik heyetimize ve oyuncularımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceğiz.” diye konuştu.

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