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Gevrek ve Bulut son maç öncesi bir arada

 Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut, ligin son maçı öncesi Malatya’da bir araya geldi. 

Gevrek ve Bulut son maç öncesi bir arada

 Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut, ligin son maçı öncesi Malatya’da bir araya geldi. 

18 Mayıs 2018 Cuma 13:38
Gevrek ve Bulut son maç öncesi bir arada

Gelecek sezonun planlaması ve belirlenecek yol haritası üzerine konuşan ikilinin, birlikte yola devam kararı aldıkları ifade ediliyor. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Bulut’a kendisinden çok memnun olduklarını ve kısa, orta, uzun vadeli hedefleri birlikte gerçekleştirebileceklerine inandığını söylediği belirtilen Gevrek’in başarılı teknik adamla el sıkıştığı konuşuluyor. 
Yönetim kurulu ve Erol Bulut daha önce İstanbul’da oynanan Galatasaray maçı öncesinde bir araya gelmiş, bu görüşmede Erol Bulut projelerini ve transfer çalışmalarıyla ilgili 3 yıllık bir gelecek planlamasını dosya şeklinde yönetime sunmuştu. 
Bu görüşmeden sonra Malatya’da tekrar bir araya gelen Gevrek ve Bulut’un yeni sezon planlamasını masaya yatırarak, kısa sürede yapılması gerekenler konusunda kararlar aldıklarını ifade edildi. 
Bulut’un dosyasında özellikle transfer ve alt yapı konularının geniş yer tuttuğu bildirildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporErol Bulut
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