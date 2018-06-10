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Gevrek tesisleri inceledi

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Malatya’ya gelerek, tesisleri inceleyip, eksiklikler hakkında bilgiler aldı. Erol Bulut’un tesisler hakkında verdiği raporu gözden geçiren Gevrek, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesinde belediyelerin kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Gevrek tesisleri inceledi

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Malatya’ya gelerek, tesisleri inceleyip, eksiklikler hakkında bilgiler aldı. Erol Bulut’un tesisler hakkında verdiği raporu gözden geçiren Gevrek, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesinde belediyelerin kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

10 Haziran 2018 Pazar 11:09
Gevrek tesisleri inceledi

Erol Bulut’un yeni sezon için yönetime sunduğu devam etme şartlarından biri olan tesis düzenlemeleri dün Adil Gevrek’in gündemindeki ilk maddeydi. Taraftarın iftar daveti için günü birlik Malatya’ya gelen Adil Gevrek, antrenman sahaları, tesisin iç bölümleri, dış düzenleme alanları ve alt yapı sahasını inceledi. Burada kulüp genel müdürü Selçuk Günaydın ve stat sorumlusu Cem Eren’den bilgiler alan Gevrek, yeni çim saha projesini de paylaştı.

Mevcut antrenman sahalarının yanındaki çirkin görüntüye önlem için o alandaki dağı tıraşlayıp, yeni bir antrenman sahası yapma planı olan Gevrek, alt yapının maçlarını antrenman sahasında oynamaması için de TFF sahalarının kullanılmasını istedi. Işıklandırmaların yapılması için fiyat araştırılsın talimatı veren Gevrek, peyzaj çalışmaları için de belediyelerden destek almak istediklerini belirtti. Gevrek BUSABAH’ın takip ettiği incelemelerle ilgili olarak, “Bugün tesisimizde neler yapabileceğimize dair önemli görüşmeler yaptık. Tabi geçen yıl 8 milyona yakın tesis için para harcadık. Türkiye’de bu işleri yerel yönetimler desteklemeli. Bizim bütçemiz 90 milyon görünüyor ama giderlerimiz çok fazla. Sadece kurdan 14 milyon içeri girdik. Belediyelerimizin en azından tesis desteği sağlaması, bizi bu yükten kurtaracaktır” diye konuştu.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAdil GevrekStadInceleme
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