Gevrek'ten transferlerle ilgili açıklama...

Transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, mevcut takımın dokusunu bozmayacaklarının mesajını verdi. Azubuike ve Mina’ya resmi olmayan kanallardan transfer teklifleri geldiğini ifade eden Gevrek, "Biliyorsunuz Azubuike’nin bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. Kendisine resmi bir teklif yok. Bu futbolcumuz her sene üzerine koyarak ilerliyor. Dediğim gibi resmi teklif yok ama transfer görüşmeleri var. Tabii bu resmi olmayınca da bir şey söylemek doğru olmaz. Söylediğimiz gibi kulübün menfaati doğrultusunda satabiliriz" şeklinde konuştu.



Transferde takip ettikleri oyuncular olduğunu da belirten Gevrek, "Takip ettiğimiz oyuncular var. Transfer komitesinin ve hocamızın belirlediği futbolcular var. Bunları oturup konuşacağız. Biliyorsunuz bizim başka takımlarda oynayan gençlerimiz de var. Yine genç oyuncular almalıyız. Gönül ister ki bu oyuncular altyapıdan çıksın. Maalesef altyapıda şu an böyle bir şey yok. Dışarıdan da olsa genç oyuncuları biz transfer etmek istiyoruz. Çok fazla transfer değil, doğru transfer. Şunu söyleyeyim, geçen seneye göre bizim şu an oturmuş mevcut bir kadromuz var. Bu önemli. Belki 3-4 transfer yapacağız, çok oyuncu almayacağız. O 3-4 transferin de doğru transfer olması lazım. Onun için görüştüklerimiz var" ifadelerini kullandı.



Gevrek, transfer ücretlerinin, artış gösteren döviz kurundan dolayı yükseldiğini de kaydederek, "Euro, geçen seneye göre yüzde 25-30 fark etti. Yabancı oyuncu gelmek için geçen seneki paranın aynısı istiyor. Bu da ne demek oluyor, geçen sene verdiğin paranın yüzde 20-30’u oluyor. Bundan dolayı da biraz beklemek gerekiyor. Sadece bizim değil bütün kulüplerin beklemesi gerekiyor. Kalkıp da bu transferleri yapması doğru bir şey değil. İstediğimiz oyuncular ve istediğimiz rakamlar olması lazım." diye konuştu.

