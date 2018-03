GEVREK'TEN 'FENERBAHÇE' AÇIKLAMASI

Bu sezon ligdeki durumlarının ne olacağı ile ilgili açıklamalar yapan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Süper Lig’in zor olduğunu biliyoruz ama ben başından beri en sıkıntılı dönemimizde, 'Allah’ın izniyle bu takım düşmeyecek' dedim. Biz bu takıma inanıyoruz” dedi.Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İHA’ya yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetimiyle ilgili ağır eleştiriler yapan ve belediyeyi göreve çağıranlara, ‘Kara leke olarak görüyorum’ diyerek tepki gösterdi.

“BİZ BU TAKIMA İNANIYORUZ”

Sezon başından beri takımın düşmeyeceğine inandığını ve bunu başarmak için önlerinde iki maç bulunduğunu belirten Adil Gevrek, “Sezon başlarken hakikaten kurduğumuz takım kendi adıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepimiz inanıyorduk. Tabii ki sezon başında çok büyük eleştiriler aldık. Oynamayan oyuncular vardı. Bunlar ne için alındı, neden alındı, niye oturuyor denildi. Geçen sene kalan oyuncularımızdan çok büyük verimler aldık. Kalan 8 oyuncumuz Süper Lig’de hakikaten de uyum sağladılar ve gelen oyuncularımız da ilk etapta eleştirildi ama formayı kimseye vermediler. Bu anlamda tabii ki dediğim gibi Süper Lig’in zor olduğunu biliyoruz ama ben başından beri en sıkıntılı dönemimizde, 'Allah’ın izniyle bu takım düşmeyecek' dedim. Biz bu takıma inanıyoruz, şu anda tabii bir şey yok. 34 puandayız, iki veya üç tane daha maça almalıyız, 40 puan olması lazım. Dediğim gibi inşallah bu sene ligde hedefimiz, kalıcı olmak” dedi.

“O DOĞRU KARARLARI VERİRSEN ARKASINDA DURURSAN ALLAH DA KARŞILIĞINI VERİR”

Aldıkları kararların arkasında durduklarını ve bu bağlamda Erol Bulut'u takımın başına getirdikleri için de bir pişmanlık duymadıklarını kaydeden Gevrek, “Tabii birkaç tane noktada sadece bu yıl içerisinde değil, yaşadığımız şampiyonluklarla bazı krizler ve sıkıntılar olabilir ama onları hemen halletmek lazım, istişare yapmak lazım. Aslında bazen öyle bir kararlar vardır ki kritik kararlardır. O doğru kararları verirsen, arkasında durursan Allah da karşılığını verir. Süper Lig’de de bu işin ehli olan insanlarla istişare yapmak daha iyi olurdu ve oldu da. Erol Bulut bizim için önemli bir hoca. Sezonun 5. haftasında bize geldi. Burada verdiğimiz karara herkes tarafından çok eleştiri ile bakıldı. Süper Lig’de ilk defa bir tane takım çalıştıracak, önceden ise 2. hocalık yapmış olan biri nasıl yönetir diye. Ama kendisini daha önceden takip ediyorduk, araştırdık, biliyorduk. Gelecek vadeden bir hoca olduğuna inandık. Ben kendi adıma söyleyeyim, kendisine çok inanıyordum. Tabii bazen öyle kararlar vardır ki, Süper Lig’de hele hele 5. haftasında neler yaşadığımızı, getirdiğimiz hoca için böyle bir kritik anda, böyle bir karar almak kolay değildi. Bu konuda eleştiri de aldık. ‘İlk defa kimse bilmiyor, tanımıyor, hocalık mı yapacak’ diye ama inanmak önemli. Dediğim gibi ve Allah’a çok şükür bizi de mahcup etmedi. Şu anda iyi durumda, daha da iyi olacağına ben inanıyorum. Ama ben şunu söyleyeyim, Süper Lig’de veya farklı liglerde her zaman aynı hoca etrafında dönmek doğru bir şey değil. Özellikle genç hocalarımıza şans verilmesinden yanayım. Bu konuda Malatyaspor olarak çok hoca buradan gelip geçti. Malatya olarak biz tercihimizi genç hoca ve gelecek vadeden bir hocadan yana seçtik” şeklinde konuştu.

Ligin ilk yarısındaki Bursaspor maçında kendisi ve yönetimiyle ilgili ağır eleştiriler yapan ve belediyeyi göreve çağıranlara, ‘Kara leke olarak görüyorum’ diyerek cevap veren Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında bu kulüp Malatyalı hemşehrilerimizin kulübü, herkesin Kulübü ve bu makamın başındasın, herkesi temsil ediyorsun. Her anlamda baktığın zaman önemli bir makam ama burada nefsini aramak doğru bir şey değil. Ben şunu söyleyeyim, bazen dediğim gibi çok farklı saldırılara maruz kaldık. Mesela örnek vereyim, belki de Malatya’nın tarihine geçecek çok fazla dile getirilmedi ama Bursa maçıdır. Ben olayı bir kara leke olarak görüyorum. Hakikaten o yapılan Malatya şehrine, 3 milyon Malatyalıya çok büyük bir saygısızlıktır. Bir hakarettir ama maalesef birileri çıktı, hiç ağza alınmayacak şeyler yaptılar. Şahsıma yönelik çok kötü şeyler yaptılar. Tabii bunu yaparken de Malatya zarar vermeye kalktılar. Ben Malatyalıyım, ne olursa olsun başkanı sevmem veya severim ama hakikaten Malatya’yı bir yere getiriyorsa ona saygı duyarım. Malatya’nın menfaati için ben o adamı çiğnetmem. Maalesef bu yapılmadı, şimdi baktığın zaman 2 şampiyonluk yaşamış ama tabii bunu kalkıp da ben yaptım, ben ettim demedim. Ama yönetim kurulundaki arkadaşlar başarımızı buradaki taraftarlarımıza ve en büyük destekçimiz her zaman dediğimiz gibi taraftarlarımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız. Katkı sağlayan herkesin bir faydası oldu, bu takımın buraya gelmesinde. Ama sonuçta bu takımın başında bir yönetim var, taraftar inanıyor, siyasetçiler inanıyor, herkes inanıyor ama bazı kesimler rahatsız ediyor. Evet, herkes başkan olmak ister, bu doğal bir şey. Aday da olabilirler, en doğal hakları. Bunun için nasıl siz olursunuz diye bir kaygımız olmaz, bir düşüncemiz de olmaz. Ama bu olurken de, buraya gelirken de bazı yanlışlar yaparak, milleti karalayarak, iftiralar atarak, yalan söyleyerek, oradan indirelim diyerek, indirsinler diyerek olmaz. Bursa maçında çıkıp da belediye başkanım neredesin, bakanım neredesin demek olmaz. Türkiye’de ben bu zihniyeti 80’li yıllara benzetiyorum. Bu zihniyeti taşıyan insanlarda her koyunu istediğiniz zaman indirin, orada bu doğru bir şey değil. Bu konuda hakikaten Bursa maçında yapılan şeye ben çok üzüldüm. Belki Adil Gevrek istifa denildi, belki şahsımıza küfür edildi ama inanın ben onların hepsini unuttum. Ama Malatyaspor'a yapılması gerekmeyen o haksızlığı hakikaten unutmadım ve bu yapılan şeyin asla doğru olmadığını unutmadım. Bugün o insanlar neler söylediler, bu takımı kimse kurtaramaz, bu takım düşer demek bile ihanettir. Daha 4., 5. haftada nasıl dersin bu takıma böyle bir şey. Şimdi bunların hepsi yapıldı. Bu saldırılar yapıldı. Ama ne olursa olsun ben şunu söyleyeyim, ben şahsım olarak, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız olarak taraftarlarımıza inanıyorum, bizim taraftarlarımız yanımızda. Bazen bakıyorum farklı şeyler yapıyorlar sosyal medyada ama ben Malatya halkımızın bizim arkamızda olduğuna inanıyorum. Biz de gerçekten işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.” busabahmalatya.com