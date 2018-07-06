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Gevrek sponsorları unutmadı

Gevrek sponsorları unutmadı

06 Temmuz 2018 Cuma 11:55
Gevrek sponsorları unutmadı

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetimi, geçtiğimiz sezon kulübe sponsor olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi. Sponsor desteğinden önemli katma değer elde eden sarı-kırmızılı yönetim, takıma sponsor olan firma sahibi ve yetkililerine teşekkür etmek için organizasyon düzenledi. Programda konuşma yapan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübe destek olan herkese teşekkür etti. Sponsor desteğinin önemli olduğunu belirten Gevrek, “Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizi asla yalnız bırakmayan değerli sponsorlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyor, Yeni Malatyaspor’un başarısındaki katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Maddi manevi desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Ana sponsorumuz Evkur ‘a forma sponsorumuz Battalbey’e ve diğer tüm reklam ve sponsor olan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinde siz değerli iş adamlarımızın çok büyük katkısı var. 4 yılda gelen iki şampiyonlukta sizlerin çok büyük katkısı oldu. Desteğin azı çoğu fark etmiyor. Kimler maddi manevi destek vermişse hepsine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdil GevrekEvkurBattalbeySüper Lig
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