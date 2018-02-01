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 Gevrek, Kulüpler Birliği başkan yardımcısı oldu

Evkur Yeni Malatyasor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığına getirildi. 

 Gevrek, Kulüpler Birliği başkan yardımcısı oldu

Evkur Yeni Malatyasor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığına getirildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 16:09
 Gevrek, Kulüpler Birliği başkan yardımcısı oldu

Yapılan olağanüstü genel kurulu sonucu Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı olurken, Orman’ın yardımcılıklarını ise Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’in yapacakları açıklandı.
Dursun Özbek’ten boşalan başkanlık görevi için aday olan Fikret Orman, 18 Süper Lig kulübünden 17’sinin desteğini alırken, Fenerbahçe Kulübü çekimser oy kullandı.
Genel kurul sonrası İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni sürecin tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Oldukça önemli bir seçimdi”
Kulüpler Birliği Vakfı adına önemli bir seçimi geride bıraktıkları belirten Gevrek, “Öncelikle tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Oldukça önemli bir seçimdi. Fikret Başkan tek aday şeklinde genel kurula katıldı ve başkan seçildi. Şahsımın da başkan yardımcılığı görevine layık görülmesi bizi onurlandırdı. Bundan sonraki süreçte bir ekip olarak kulüplerin haklarının aranması ve koordinasyonu noktasında önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Türk futboluna hayırlı uğurlu olur inşallah” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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