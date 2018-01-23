GEVREK KONUŞTU

Konuşmacı olduğu panelde Türk futbolunun önemli sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gevrek’e katılımcılar büyük ilgi gösterdi.



Gevrek, burada yaptığı konuşmada Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili gelecek planlamasına da değinerek, “Taraftar sıralamasında Türkiye'de ilk 7'deyiz. Bu yoğun ilgi ve sıralamaya bölge halkının katkıları çok büyük. Adımız Malatya olabilir ama biz bölgenin takımı olduğumuzu düşünüp, bölgeyi temsil etmeye çalışıyoruz. Kulüp olarak ileriye dönük ciddi projelerimiz var. Gerek tesisleşme, gerekse kurumsallaşma adına çalışmalarımız söz konusu. Futbolumuzdaki ekonomik düşüşlerin önlenmesi adına titiz bir çalışma içerisine girilmeli” dedi.Panelin sonunda Başkan Adil Gevrek’e günün anısına plaket verildi. busabahmalatya.com

