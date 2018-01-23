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GEVREK KONUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin düzenlemiş olduğu "Anadolu kulüpleri kurumsal yönetimi, kalıcı gelir kaynakları, altyapı sorunları ve çözüm önerileri” konulu panele katıldı. 

GEVREK KONUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin düzenlemiş olduğu "Anadolu kulüpleri kurumsal yönetimi, kalıcı gelir kaynakları, altyapı sorunları ve çözüm önerileri” konulu panele katıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 18:05
GEVREK KONUŞTU

Konuşmacı olduğu panelde Türk futbolunun önemli sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gevrek’e katılımcılar büyük ilgi gösterdi.


Gevrek, burada yaptığı konuşmada Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili gelecek planlamasına da değinerek, “Taraftar sıralamasında Türkiye'de ilk 7'deyiz. Bu yoğun ilgi ve sıralamaya bölge halkının katkıları çok büyük. Adımız Malatya olabilir ama biz bölgenin takımı olduğumuzu düşünüp, bölgeyi temsil etmeye çalışıyoruz. Kulüp olarak ileriye dönük ciddi projelerimiz var. Gerek tesisleşme, gerekse kurumsallaşma adına çalışmalarımız söz konusu. Futbolumuzdaki ekonomik düşüşlerin önlenmesi adına titiz bir çalışma içerisine girilmeli” dedi.Panelin sonunda Başkan Adil Gevrek’e günün anısına plaket verildi. busabahmalatya.com 
 

İHA

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil GevrekBusabahmalatya.com
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