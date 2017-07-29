ALDIĞIMIZ OYUNCULARIN KALİTELERİNE İNANIYORUZ

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “İki etaplı kampımızın verimli geçtiğini düşünüyoruz. Bakıldığında Süper Lig’de en fazla oyuncu alan takımlardan birisiyiz. Tabi adı transfer olsun diye yapmıyoruz bu transferleri. Aldığımız oyuncuların kalitelerine inanıyoruz” dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Düzce Topuk Yaylası Kampının 31 Temmuz Pazartesi günü sona ereceği belirtildi. Yaklaşık 1 aydır Bolu ve Düzce olmak üzere çift etaplı bir kamp dönemi geçiren sarı siyahlı takımın, 31 Temmuz’da Topuk Yaylası’ndaki çalışmalarına nokta koyarak 2 günlük izne ayrılacağı bildirildi. Kamp süresince güç depolayan Malatya ekibi, diğer taraftan da yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Kadrosuna, Fabien Farnolle, Issam Chabeke, Sincere Seth, Yalçın Ayhan, Ali Dere, Emanuel Dening, Nace Barazite, Khalid Boutaib ve Issıar Dia’yı katan sarı siyahlılar, sezon başlamadan 5 transfer daha yapmayı planlıyor.

Kamp çalışmaları ve transferle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig’deki ilk sezonlarında lige renk katacak bir takım olacaklarını belirtti.





İMZALAR AN MESELESİ

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oynadıkları hazırlık müsabakalarının takım için çok faydalı olduğunu belirten Başkan Adil Gevrek, “Kampımız 31 Temmuz itibariyle sona eriyor. İki etaplı kampımızın verimli geçtiğini düşünüyoruz. Tabi süreç içerisinde 9 transfer gerçekleştirdik. Bakıldığında Süper Lig’de en fazla oyuncu alan takımlardan birisiyiz. Tabi adı transfer olsun diye yapmıyoruz bu transferleri. Aldığımız oyuncuların kalitelerine inanıyoruz. Taraftarımız rahat olsun, ilk senemizde Süper Lig’e renk katacağız. Oynadığımız hazırlık maçları takımımız için çok faydalı geçti. Maçlarda da bir kez daha gördük acilen transfer yapılması gereken mevkilerimiz var. Bu mevkilere en iyi oyuncular alınacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bugün yarın imza atacağımız futbolcular var” diye konuştu.

İHA