Gevrek iftara katıldı

Kulüpler Birliği Vakfı’nın organize ettiği iftar yemeğinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Kurul Başkanlarının davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi.