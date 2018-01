Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yazılı olarak paylaşılan metinde kulüp başkanı Adil Gevrek’in yeni yıl mesajına yer verildi. 2018’in yeni başarıların elde edileceği bir yıl olmasını dileyen Gevrek’in mesajında,"Acısıyla, tatlısıyla 365 günü geride bıraktığımız bugün, dönüp baktığımda başta Süper Lig heyecanını ardından güzel bir ilk yarıyı hep birlikte yaşamış, çok kalabalık, coşkulu bir birlik beraberlik görebiliyorum. Her durumda ve her koşulda takımının yanında olan, kazanmak isteyen, her maç takımla birlikte sahada mücadele eden asil taraftarlarımızla geçen bu yılın, yeni yılda da artarak devam etmesini arzu ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

“BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK”

2017 yılının kendileri adına başarılı bir sezon olduğunu belirten başkan Gevrek, “Başta ülkemizin yaşamış olduğu sıkıntılardan tez zamanda arınıp huzur içerisinde birlik ve beraberlikle yaşayacağı bir yıl temenni ediyorum. Ardından, 2018 Yeni Malatyaspor'umuzun da yeni yeni başarılar elde edeceği bir yıl olsun istiyorum. 2018 tüm insanlığa huzur getirsin" dedi.

HABER MERKEZİ