21 Mart 2017 Salı

Gevrek futbol zirvesine katıldı

Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Futbol Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirveye Yeni Malatyaspor Kulübü’nü temsilen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bazı yöneticiler ve sportif direktör Ali Ravcı katıldı.

21 Mart 2017 Salı 12:23
Gevrek futbol zirvesine katıldı

  2. Futbol Zirvesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Yönetim Kurlu Üyleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile çok sayıda kulüp başkanının yanı sıra futbol dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türk futbolunun sorunlarının konuşulacağı ve gün içinde belli oturumlarla panellerin düzenleneceği zirvede Yeni Malatyaspor’u kulüp başkanı Adil Gevrek yönetici Aziz Yalçınkaya ve sportif direktör Ali Ravcı temsil etti. Oldukça başarılı bir organizasyon şeklinde değerlendirilen zirvede, TFF 1. Lig takımlarının yaşadığı maddi ve manevi problemler de masaya yatırıldı.

FATİH AVCI
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